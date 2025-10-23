به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش قم با اشاره به مشارکت مردم و خیرین در طرح میدان همدلی گفت: طرح "میدان همدلی" با هدف گسترش فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای به منظور تحقق توسعه عدالت آموزشی است، که امروز همزمان با هفته تربیت بدنی، و در قالب این طرح، زمین چمن مصنوعی صدف ناحیه ۲ واقع در مدرسه عرفان به بهره برداری رسید.

وی افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶میلیارد ریال در ۵۵۰ متر مربع برای استفاده و بهره برداری دانش آموزان مدرسه ایجاد شده است.