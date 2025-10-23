به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در حاشیه مراسم رونمایی از خودروهای جمعیت هلال احمر در ماهان، شهباز حسن‌پور، نماینده مردم کرمان و راور، با اشاره به دو حادثه ناگوار اخیر، شامل واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان و حادثه اتوبوس مسیر کرمان به مشهد، از ورود جدی ستاد حوادث استان با محوریت استاندار و معاونین وی خبر داد و افزود که

تحویل خودروهای سنگین و آمبولانس‌های جدید

نماینده مردم کرمان و راور اعلام کرد که پس از جمعیت هلال احمر، بیشترین تعداد خودروهای امدادی مربوط به اداره حمل‌ونقل و پایانه‌های استان است و ظرف هفته‌های آینده حداقل ۴۰ دستگاه خودروی سنگین تحویل استان خواهد شد. وی همچنین از مرحله سوم تجهیز استان در حوزه اورژانس خبر داد و گفت که با پیگیری‌های مرتب، تعدادی آمبولانس تا سه ماه آینده به استان کرمان تحویل داده خواهد شد.

کرمان، پهناورترین و حادثه‌خیزترین استان کشور

وی با اشاره به ویژگی‌های خاص استان کرمان گفت که هنوز در ابتدای راه هستیم و استان کرمان به عنوان پهناورترین و حادثه‌خیزترین استان کشور باید بیش از گذشته به تجهیزات روز مجهز شود تا در صورت وقوع حادثه، خدمات فوری و بی‌منت به حادثه‌دیدگان عزیز ارائه گردد.

گلایه‌ها و مطالبات مردم شهرستان کرمان

حسن‌پور با گلایه از کمبود امکانات اولیه در برخی مناطق شهرستان کرمان از جمله نصب، حرمک و کشیت، خواستار توجه بیشتر مسئولان شد.

وی با اشاره به حضور دکتر ذینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور در کرمان و نشست‌های ایشان با فعالان سیاسی و فرمانداران، تأکید کرد که بحث تقسیمات کشوری یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان کرمان است و باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

تأکید بر عدالت در تخصیص امکانات

وی با اشاره به اینکه امکانات به تمامی شهرستان‌های استان داده شده و تفاوتی بین آن‌ها قائل نشده‌اند، گفت که ۳۰ درصد مساحت استان مربوط به شهرستان کرمان و راور است و ۲۵ درصد جمعیت استان نیز در همین شهرستان‌ها ساکن‌اند. این موضوع باید در تخصیص منابع لحاظ شود.

حسن‌پور افزود که در برخی مسائل مانند آموزش‌وپرورش، متأسفانه کمترین نرم را نسبت به کشور و استان داریم. مردم از کمبودها ناراحت نیستند بلکه از بی‌عدالتی‌ها رنج می‌برند.