فرماندار اهر در حرکت خلاقانه با دعوت از مدیران ادارات به کتابخانه عمومی این شهرستان از آنها خواست هر کدام به دلخواه یک کتاب را مطالعه کرده و به صورت خلاصه محتوای کتاب را برای سایر اعضای تشریح کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علیرضا خاکپور در حرکت خلاقانه با دعوت از مدیران ادارات به کتابخانه عمومی شهرستان اهر از آنها خواست هر کدام به دلخواه یک کتاب را مطالعه کرده و به صورت خلاصه محتوای کتاب را برای سایر اعضای تشریح کنند. همچنین مقرر شد در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین مدیران و کارکنان ادارات این برنامه دوشنبه‌ها به صورت مستمر برگزار گردد.

خاکپور با تاکید بر ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان مدیران و کارکنان ادارات گفت: در عصر حاضر که سبک زندگی مردم متاثر از زندگی ماشینی و فضای مجازی شده باید فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان مدیران و کارکنان ادارات و خانواده‌ها رواج یابد.

وی افزود: با بیان اینکه ما در زندگی ماشینی مصرف کننده هستیم گفت:این امر تبعات زیان باری را برای جامعه به بارآورده که یکی از آثار منفی آن عدم تمایل مردم به مطالعه و کتابخوانی است.

فرماندار اهر با بیان اینکه کودکان از رفتار بزرگتر‌ها الگوبرداری می کنند گفت: وقتی در خانواده‌ای پدر و مادر غرق در فضای مجازی و استفاده از موبایل است، کودکان نیز رغبتی به کتابخوانی و مطالعه نخواهند داشت و این امر تاثیر منفی در تحصیل آنها خواهد داشت.

خاکپور با بیان اینکه خلاهای رفتاری و کاری ما ناشی از عدم مطالعه و کتابخوانی می باشد افزود:در جوامع پیشرفته مکان‌هایی ایجاد می کنند تا همه مردم به کتابخوانی تشویق شوند تا آسیب‌های اجتماعی کاهش یابند.

وی استفاده از ظرفیت و پتانسیل‌های موجود در شهرستان و همچنین رسانه‌ها و برگزاری کلاس‌های آموزشی و همایش‌های مختلف در ترویج فرهنگ کتابخوانی را مهم تلقی کرد و گفت: ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از ارکان اصلی توسعه فرهنگی جامعه است و باید از ظرفیت‌های مختلف برای گسترش این مهم بهره‌گیری شود.

گفتنی است نخستین کتابخانه عمومی شهرستان اهر با عنوان کتابخانه و قرائتخانه ملی به ضمیمه مدرسه همت در سال ۱۳۰۳ تاسیس گردیده که این کتابخانه عمومی در سال ۱۳۴۶ به نام شیخ شهاب الدین محمود اهری نامگذاری شده و به همین مناسبت همزمان با هفته کتاب گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس کتابخانه عمومی اهر برگزار خواهد شد.