پخش زنده
امروز: -
از کتابخانه و سالنهای مطالعه و اجتماعات مدرسه عشایری شهید بهشتی شیراز رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،این امکانات جدید را آقای سعید مهبودی و همسرش برای دانش آموزان این مدرسه فراهم کردهاند.
سعید مهبودی خود دانش آموخته مدرسه عشایری بوده و در حال حاضر یکی از برجستهترینها در رشته زیست فناوری و سازنده داروی بیماران خاص است.
او دوره دکتری خود را در آمریکا سپری کرده، اما به ایران بازگشته و بنیاد علمی مهبودی را برای حمایت از دانش آموزان مستعد عشایر راهاندازی کرده است.
در حال حاضر بیش از ۳ هزار دانش آموز از سوی بنیاد علمی مهبودی حمایت میشوند.
امسال ۲۷ دانش آموز تحت حمایت بنیاد علمی مهبودی در کنکور سراسری شرکت کردند و ۲۳ نفرشان در رشتههای مهندسی پزشکی و حقوق دانشگاههای دولتی پذیرفته شدند.