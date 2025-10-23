به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،این امکانات جدید را آقای سعید مهبودی و همسرش برای دانش آموزان این مدرسه فراهم کرده‌اند.

سعید مهبودی خود دانش آموخته مدرسه عشایری بوده و در حال حاضر یکی از برجسته‌ترین‌ها در رشته زیست فناوری و سازنده داروی بیماران خاص است.

او دوره دکتری خود را در آمریکا سپری کرده، اما به ایران بازگشته و بنیاد علمی مهبودی را برای حمایت از دانش آموزان مستعد عشایر راه‌اندازی کرده است.

در حال حاضر بیش از ۳ هزار دانش آموز از سوی بنیاد علمی مهبودی حمایت می‌شوند.

امسال ۲۷ دانش آموز تحت حمایت بنیاد علمی مهبودی در کنکور سراسری شرکت کردند و ۲۳ نفرشان در رشته‌های مهندسی پزشکی و حقوق دانشگاه‌های دولتی پذیرفته شدند.