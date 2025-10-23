پخش زنده
در مراسمی با حضور معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از برگزیدگان جشنواره اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیطهای یادگیری استان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: عدالت آموزشی و ارتقاء کیفیت از طریق اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیطهای آموزشی از برنامه های این وزارتخانه است.
حکیم زاده ابراز امیدواری کرد با هم افزایی نیروهای انسانی، برنامه ای منسجم برای تغییر و تحول یادگیری در فضای واقعی تدوین شود.
در حاشیه این مراسم از دبیرخانه تکالیف مهارت محور رونمایی شد.