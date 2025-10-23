به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ صمیمی در نشست توسعه عدالت آموزشی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد در تشریح برنامه‌های توسعه فضای آموزشی و عدالت آموزشی استان گفت: در حال حاضر ۲۷۸ طرح ساخت مدرسه با ۱۵۹۶ کلاس درس در استان اجرا می‌شود.

وی درادامه افزود: ۵۰ میلیارد تومان برای تامین تجهیزات و سخت افزار‌های آموزشی در مدارس استان هزینه شده است که صرف خرید و نصب بورد‌های هوشمند و تعاملی و کیت‌های آموزشی و سایر تجهیزات شده است همچنین ۱۳۸ طرح ورزشی در مدارس استان اجرا شده است.

مدیر کل آموزش وپرورش استان گفت: تعامل با مراکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سیزده شهرستان و توافق با نه واحد صنعتی برای ایجاد هنرستان‌های جوار صنعت از مهمترین اقداما ت استان درحوزه مهارت آموزی دانش آموزان است.