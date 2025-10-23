وزیر راه و شهرسازی کشورمان در نشست منطقه‌ای حمل‌ونقل در پاکستان، بر اهمیت تقویت همکاری‌های ترانزیتی و توسعه همگرایی اقتصادی میان کشور‌های منطقه تأکید کرد و گفت: ترانزیت و حمل‌ونقل می‌تواند موتور محرک صلح، ثبات و رفاه مشترک در قاره آسیا باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در این نشست که با حضور مقامات عالیرتبه کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و شرکت‌های بین المللی حمل و نقل برگزار شد، خانم «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی کشورمان گفت: راهبرد دولت جمهوری اسلامی ایران بر ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای به‌ویژه با همسایگان در حوزه‌های حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک متمرکز است.

وی افزود: همگرایی اقتصادی بدون استحکام پیوند‌های حمل‌ونقلی ممکن نیست و کریدور‌های تاریخی، چون راه ابریشم و راه ادویه همچنان می‌توانند در عصر جدید نقش تمدن‌ساز خود را ایفا کنند.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان در ادامه با اشاره به موافقتنامه‌های بین‌المللی همچون شبکه بزرگراه آسیایی، شبکه راه‌آهن سراسری آسیایی و موافقتنامه بنادر خشک اسکاپ تاکید کرد: توسعه اتصالات منطقه‌ای می‌تواند تحولی بزرگ در تجارت و ترانزیت بین کشور‌های منطقه ایجاد کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: مسیر‌های شمالی-جنوبی و شرقی-غربی ایران به‌عنوان پیونددهنده تمدن‌های پیرامونی از مرز‌های شمالی تا بنادر جنوبی کشور امتداد دارند و حلقه اصلی اتصال زنجیره تأمین منطقه‌ای محسوب می‌شوند.

خانم فرزانه صادق افزود: همکاری مشترک میان چین، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه منجر به عبور چندین قطار از شرق به غرب آسیا شده است، همچنین راه‌اندازی قطار‌های باری در مسیر‌های اسلام‌آباد–تهران–استانبول و آلماتی–تهران–استانبول نشانه روشن موفقیت طرح‌های اکو در پیوند دادن اقتصاد‌های منطقه است.

وزیر راه و شهرسازی به چند طرح کلیدی اشاره کرد که تکمیل آنها ظرفیت همکاری منطقه‌ای را افزایش خواهد داد:

خط آهن چابهار–زاهدان به‌عنوان حلقه اتصال آب‌های آزاد به آسیای مرکزی

خط آهن رشت–آستارا برای پیوند کریدور شمال–جنوب

ارتقای مسیر ریلی سرخس تا چشمه ثریا برای اتصال ریلی پیوسته ترکمنستان تا ترکیه از مسیر ایران

وی گفت: ایران با برخورداری از ۱۶ بندر تجاری با ظرفیت ۳۰۰ میلیون تن، ۱۵ هزار کیلومتر شبکه ریلی و بیش از ۲۵۰ هزار کیلومتر جاده و همچنین ۲۶ پایانه مرزی فعال، نقش محوری در تسهیل حمل‌ونقل و تجارت منطقه‌ای دارد.

به گفته وزیر راه کشورمان حجم ترانزیت از خاک ایران در سال گذشته از ۲۰ میلیون تن فراتر رفته که نشان‌دهنده امنیت، قابلیت اطمینان و صرفه اقتصادی مسیر‌های ایرانی است.

وی تجاری سازی کریدور‌های ترانزیتی از طریق توسعه همکاری‌های چندجانبه برای اتصال آسیا به اروپا، انجام عملیات گمرکی شبانه‌روزی در مرز‌ها برای تسهیل تجارت بدون توقف، توسعه فرآیند‌های دیجیتالی در ترانزیت، افزایش دسترسی کشور‌های محصور در خشکی به آب‌های آزاد، گسترش استفاده از رویه تیر در حمل کالا و افزایش ظرفیت اتصالات ریلی و جاده‌ای میان همسایگان را به عنوان چند راهکار عملی برای گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی و تقویت همگرایی منطقه‌ای ارائه کرد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تحقق شبکه‌ای منسجم، مدرن و کم هزینه در حمل و نقل منطقه‌ای می‌تواند تحولی بنیادین در مسیر صلح، رفاه و آبادانی ملت‌های منطقه ایجاد کند.