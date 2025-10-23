اولین جشنواره ملی خلاقیت و تولید محتوا، کیش فریم با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری کیش، گرامیداشت روز کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: این رویداد با هدف ترویج خلاقیت و ارتقای محتوای دیجیتال در حوزه گردشگری طراحی شده است.

محور‌های موضوعی جشنواره شامل طبیعت، دریا، فرهنگ بومی، زندگی روزمره و جلوه‌های ویژه جزیره مرجانی کیش است.

شرکت در جشنواره برای علاقه‌مندان آزاد است و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب محتوای دیجیتال تولید و ارسال کنند.

جایزه ویژه جشنواره، یک میلیارد تومان برای اثر برگزیده تعیین شده است و اسامی برندگان ۲۰ آبان اعلام خواهند شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در جشنواره باید آثار خود را در شبکه اجتماعی با هشتگ‌های #کیش_فریم و kish_frame# منتشر کنند.

صفحه شخصی شرکت‌کنندگان باید در حالت عمومی قرار داشته باشد.

ارسال آثار به نشانی رایانامه Kishframe۲۰۲۵@gmail.com و انتخاب کردن صفحه رسمی Kish.ir@ برای شرکت در جشنواره الزامی است.

متقاضیان می‌توانند اطلاعات بیشتر را در این قسمت مطالعه کنند.