پخش زنده
امروز: -
اولین جشنواره ملی خلاقیت و تولید محتوا، کیش فریم با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری کیش، گرامیداشت روز کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: این رویداد با هدف ترویج خلاقیت و ارتقای محتوای دیجیتال در حوزه گردشگری طراحی شده است.
محورهای موضوعی جشنواره شامل طبیعت، دریا، فرهنگ بومی، زندگی روزمره و جلوههای ویژه جزیره مرجانی کیش است.
شرکت در جشنواره برای علاقهمندان آزاد است و شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در قالب محتوای دیجیتال تولید و ارسال کنند.
جایزه ویژه جشنواره، یک میلیارد تومان برای اثر برگزیده تعیین شده است و اسامی برندگان ۲۰ آبان اعلام خواهند شد.
علاقهمندان برای شرکت در جشنواره باید آثار خود را در شبکه اجتماعی با هشتگهای #کیش_فریم و kish_frame# منتشر کنند.
صفحه شخصی شرکتکنندگان باید در حالت عمومی قرار داشته باشد.
ارسال آثار به نشانی رایانامه Kishframe۲۰۲۵@gmail.com و انتخاب کردن صفحه رسمی Kish.ir@ برای شرکت در جشنواره الزامی است.
جشنواره کیش فریم با هدف تقویت تولید محتوای خلاق و معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی کیش برگزار میشود.
متقاضیان میتوانند اطلاعات بیشتر را در این قسمت مطالعه کنند.