مائده صادق زاده نماینده موی تای ایران ضمن برتری در مقابل حریف اندونزیایی به جمع ۸ مبارز برتر این مسابقات راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مائده صادق زاده نماینده موی تای ایران در وزن منفی ۴۵ کیلوگرم دختران که در دیدار نخست خود رو در روی حریفی از اندونزی قرار گرفته بود، ضمن برتری در هر سه راند، به مرحله بعد صعود کرد.

صادق زاده در سه راند به ترتیب با امتیاز‌های ۱۰ بر ۹، ۱۰ بر ۹ و ۱۰ بر ۸ و در مجموع با امتیاز ۳۰ بر ۲۶ در این مبارزه به پیروزی رسید.

رقیب بعدی صادق زاده نماینده‌ای از کشور قزاقستان می‌باشد که این دیدار فردا برگزار خواهد شد.