مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، اعلام کرد: در مهرماه امسال ۲۶۰ میلیارد تومان عوارض شهرداریها و دهیاریهای استان از محل عوارض ارزش افزوده پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛محمدی گفت: این پرداختها بخشی از سیاست بازگشت عادلانه منابع به جامعه و حمایت از توسعه شهری و روستایی استان است.
وی افزود: با احتساب این مبلغ، مجموع پرداختیهای استان تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ به ۱۶۱۶ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷۷/۵ درصد رشد داشته است.
مدیرکل امور مالیاتی زنجان این عملکرد را نشاندهنده بهبود تعامل میان مردم و نظام مالیاتی استان و افزایش انضباط مالی در وصول و تخصیص منابع عمومی دانست.
محمدی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این منابع بهصورت مستقیم در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار میگیرد تا در پروژههای توسعهای، عمرانی و خدماتی به کار گرفته شود. این پرداختها شامل اجرای طرحهای زیرساختی، آسفالت معابر، بهسازی فضاهای عمومی، احداث پارکها و ساماندهی شبکه حملونقل شهری است و در واقع، نماد عینی بازگشت مالیات به جامعه محسوب میشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: که افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی نتیجه شفافسازی روند مصرف درآمدها و اطلاعرسانی دقیق درباره طرح های اجرا شده است.
محمدی افزود: طرح نشاندار کردن مالیات که طی سال گذشته در استان اجرایی شد، موجب شد مردم آثار ملموس پرداختهای خود را در قالب پروژههای عمرانی، آموزشی، ورزشی و زیستمحیطی مشاهده کنند و این امر انگیزه مشارکت داوطلبانه در پرداخت عوارض و مالیات را دوچندان کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر، گفت:تمامی پرداختها به شهرداریها و دهیاریها در موعد مقرر انجام شده تا خللی در روند اجرای طرح های توسعهای و عمرانی استان ایجاد نشود. هماهنگی نزدیکی نیز میان ادارهکل امور مالیاتی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و استانداری زنجان برقرار شده است.
محمدی در پایان افزود: بدون تردید، رشد قابل توجه پرداختهای صورت گرفته، نشاندهنده مشارکت مردم و نقش مهم آنها در توسعه پایدار شهری و روستایی استان است. این عملکرد، ضمن افزایش شفافیت، به ارتقای کیفیت خدمات عمومی و بهبود زیرساختهای استان کمک میکند.