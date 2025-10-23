پخش زنده
تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص برنامه مدیریت تغییر اقلیم کشور ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیئت وزیران در جلسه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی و درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند طی ماده ۲۲ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوبات اقلیمی کشور به دستگاههای مقرر قالب برنامه و جهت اجرا ابلاغ گردید.
بر اساس این برنامه مدیریت تغییرات اقلیم در سه محور توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم کربن تقویت سازگاری و کاهش آسیبهای ناشی از آن و سایر موارد و اجرای آن در سطوح مختلف اجرایی کشور ملی، منطقهای، استانی و محلی مورد تاکید قرار گرفته است تا در اثر ارتقای تاب آوری محیطی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی (توسعه پایدار) آحاد جامعه از نتایج آن برخوردار شوند.
این برنامه در سه محور: اول توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم کربن محور، دوم تقویت سازگاری و کاهش آسیبهای ناشی از تغییر اقلیم و محور و سوم سایر موارد مشترک است.
محور اول به ۵ راهبرد تاکید دارد که عبارتند از کاهش انتشار از طریق بهینهسازی و تنوع بخشی به منابع انرژی در بخش عرضه انرژی، کاهش انتشار از طریق بهینه سازی در بخش تقاضای انرژی، کاهش انتشار از طریق جذب و ترسیم کربن، مدیریت پسماند و مطالعات ملی مورد نیاز برای توسعه صنعت کم کربن است.
کاهش انتشار از طریق بهینهسازی و تنوع بخشی به منابع انرژی در بخش عرضه انرژی به عنوان محور اول به جمع آوری گازهای مشعلف احداث کارخانههای گاز و گاز مایع، توسعه ظرفیت نصب شده نیروگاههای تجدید پذیر، توسعه بستر تولید و ترویج انرژیهای پاک از قبیل خورشیدی بادی و هستهای، کاهش تلفات انرژی و بهینهسازی شبکههای تولید انتقال و توزیع برق و ارتقای راندمان متوسط نیروگاهی کشور است.