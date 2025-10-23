به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیئت وزیران در جلسه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی و درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند طی ماده ۲۲ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوبات اقلیمی کشور به دستگاه‌های مقرر قالب برنامه و جهت اجرا ابلاغ گردید.

بر اساس این برنامه مدیریت تغییرات اقلیم در سه محور توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم کربن تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از آن و سایر موارد و اجرای آن در سطوح مختلف اجرایی کشور ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی مورد تاکید قرار گرفته است تا در اثر ارتقای تاب آوری محیطی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی (توسعه پایدار) آحاد جامعه از نتایج آن برخوردار شوند.

این برنامه در سه محور: اول توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم کربن محور، دوم تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم و محور و سوم سایر موارد مشترک است.

محور اول به ۵ راهبرد تاکید دارد که عبارتند از کاهش انتشار از طریق بهینه‌سازی و تنوع بخشی به منابع انرژی در بخش عرضه انرژی، کاهش انتشار از طریق بهینه سازی در بخش تقاضای انرژی، کاهش انتشار از طریق جذب و ترسیم کربن، مدیریت پسماند و مطالعات ملی مورد نیاز برای توسعه صنعت کم کربن است.

کاهش انتشار از طریق بهینه‌سازی و تنوع بخشی به منابع انرژی در بخش عرضه انرژی به عنوان محور اول به جمع آوری گاز‌های مشعلف احداث کارخانه‌های گاز و گاز مایع، توسعه ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدید پذیر، توسعه بستر تولید و ترویج انرژی‌های پاک از قبیل خورشیدی بادی و هسته‌ای، کاهش تلفات انرژی و بهینه‌سازی شبکه‌های تولید انتقال و توزیع برق و ارتقای راندمان متوسط نیروگاهی کشور است.