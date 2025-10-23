پخش زنده
امروز: -
نوری قزلجه افزود:ساخت کارخانههای فرآوری محصولات، توسعه کشتارگاههای صنعتی، راهاندازی شهرکهای گلخانهای و اجرای طرحهای دامداری کوچک روستایی در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،غلامرضا نوری قزلجه در نشست با کشاورزان جنوب کرمان در شهرستان جیرفت از پیگیری ایجاد منطقه آزاد کشاورزی در جنوب کرمان و همچنین تقویت زیرساختهای حمل و نقل از جمله فرودگاه منطقه خبر داد و گفت:توسعه کشاورزی جنوب کرمان باید هم زمان با ایجاد صنایع وابسته و تکمیلی پیش برود تا ارزش افزوده در همان منطقه بماند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد تجارت خارجی بخش کشاورزی گفت: سال گذشته میزان صادرات محصولات کشاورزی کشور ۳۵ درصد افزایش داشت و در سال جاری نیز رشد ۱۲ درصدی ثبت شده است.
وی ادامه داد: تراز تجاری کشور از منفی ۱۲ به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است، اما امسال سه میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کشاورزی وارد کشور شده که نشاندهنده نقش پررنگ کشاورزی در اقتصاد ملی است.
نوری قزلجه،از واگذاری امور فنی و تأمین بذر به تعاونیها و تشکلهای کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: ورود بذر توسط کشاورزان منطقه جیرفت بلامانع است و این وزارتخانه آمادگی لازم را دارد؛ همچنین سال ۱۴۰۵ برنامه زمانبندی صادرات محصولات اعلام میشود تا کشاورزان پیش از کشت از بازارهای صادراتی مطلع باشند.
وزیر جهاد کشاورزی جنوب کرمان را یکی از مناسبترین مناطق کشور برای توسعه گلخانهای عنوان کرد و افزود: در بخشی از اراضی کشت و صنعت طرحهای گلخانهای راهاندازی خواهد شد و مردم نیز میتوانند با دریافت مجوز گلخانههای کوچک، تولید و درآمد خود را افزایش دهند.
وزیرجهاد کشاورزی تاکید کرد:مسئله سوخت نیز یکی از دغدغههای به حق کشاورزان است و وزارتخانه با همکاری دستگاههای مسئول برای تأمین نیاز واقعی مصرف پیگیریهای لازم را انجام داده است.