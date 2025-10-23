معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اکنون بازار داخلی لوازم خانگی بسیار رقابتی است همین رقابت موجب افزایش عمق داخلی‌سازی از ۵۰ درصد به ۶۰ درصد شده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای ابراهیم شیخ در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی کشور در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است، افزود: راهبرد اصلی وزارت صمت مبنی بر توسعه صادرات و هدف‌گذاری این وزارتخانه دستیابی به صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری در افق برنامه است.

وی با اشاره به روند افزایش تولید در صنعت لوازم خانگی گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، اگرچه میزان رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل اندکی کاهش یافته، اما در همین دوره شاهد رشد حدود چهار درصدی صادرات در این صنعت بوده‌ایم.

آقای شیخ اضافه کرد: برنامه‌ریزی ما برای دستیابی به صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری است. در کنار آن، تولید کالا‌های کم‌مصرف از نظر انرژی مانند مدل‌های +A و ++A نیز از اهداف اصلی است تا هم مصرف انرژی کشور کاهش یابد و هم محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی رقابت‌پذیرتر شوند.

معاون صنایع وزارت صمت با اشاره به تولید بیش از ۲۲ میلیون قطعه کالای لوازم خانگی در کشور گفت: حدود ۲ تا ۳ میلیون قطعه نیز از کشور‌های مختلف وارد کشور شده است. برنامه وزارت صمت این است که قانون مرزنشینی به‌گونه‌ای اصلاح شود که تمرکز آن بر واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی باشد، نه واردات کالای ساخته‌شده مشابه تولیدات داخلی.

شیخ تاکید کرد: ورود کالا‌های ساخته‌شده با عوارض پایین، به تولید داخل آسیب می‌زند؛ بنابراین تلاش داریم قانون مرزنشینی را در راستای حمایت از تولید داخلی به کار بگیریم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت بالای برخی محصولات ایرانی، افزود: قیمت لوازم خانگی تولید داخل نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی پایین‌تر است و طبق ارزیابی‌ها بیش از ۸۰ درصد مشتریان از کیفیت و عملکرد این محصولات رضایت دارند. سیاست صنعتی کشور باید به سمتی حرکت کند که علاوه بر حفظ کیفیت، صادرات و رقابت‌پذیری نیز افزایش یابد.

شیخ در ادامه درباره طرح اصلاح قانون مرزنشینی و موضوع کولبری گفت: درخواست ما این است که قانون مرزنشینی به سمت واردات قطعات، تجهیزات و مواد مورد نیاز صنایع سوق داده شود تا به رشد تولید کمک کند.

وی با اشاره به تأثیر محدودیت واردات بر صنعت افزود: در حال حاضر ۱۶۰۰ واحد تولیدی در این صنعت فعال‌اند که ۳۰۰ واحد از آنها تولیدکنندگان بزرگ محسوب می‌شوند. با تسهیل واردات مواد اولیه، زمان انتظار برای تخصیص ارز و تأمین قطعات کاهش یافته و کیفیت محصولات نیز بهبود پیدا می‌کند.

معاون صنایع وزارت صمت در بخش دیگری از سخنانش، درباره مشکلات خدمات پس از فروش و قاچاق کالا گفت: طبق ارزیابی انجمن‌ها، حدود ۸۰ درصد مشتریان از خدمات پس از فروش رضایت دارند. با این حال تعدد شرکت‌های خدماتی و فعالیت کالا‌های قاچاق از چالش‌های اصلی است که باید به‌صورت هم‌زمان با مبارزه با قاچاق و ارتقای کیفیت خدمات رفع شود.

شیخ به مهم‌ترین محدودیت‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی اشاره کرد و افزود: پنج چالش اصلی در این صنعت شامل کاهش تقاضای بازار، قطعی برق و محدودیت انرژی، کمبود مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش و محدودیت‌های تجارت خارجی است. برای رفع این موانع، برنامه‌هایی در نظر گرفته‌ایم از جمله ارائه تسهیلات اعتباری به خریداران، تأمین منابع بانکی برای سرمایه در گردش واحد‌ها و کاهش محدودیت‌های انرژی در ماه‌های اخیر.

وی گفت: امیدوارم با رفع موانع تجارت خارجی و پذیرش لوایح بین‌المللی مانند CFT و پالرمو، شاهد رونق و رشد چشمگیر صنعت لوازم خانگی ایران خواهیم بود.