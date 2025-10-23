پخش زنده
از ابتدای سال تاکنون ۷۳ هزار و ۵۴۶ تن کالای اساسی در هرمزگان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: این کالاها شامل مرغ و گوشت گرم و منجمد، شکر و برنج است، که در بازار استان توزیع شد.
علی جامعی در خصوص صادرات محصولات کشاورزی استان هم افزود: محصولات گلخانهای مانند بادمجان، گوجه فرنگی، فلفل دلمهای، هندوانه و سایر محصولات زراعی، باغی و شیلاتی بسته بندی شده نیز به وزن ۵۱۱ هزار تن، با ارزش ۵۴۱ میلیون دلار صادر شده است.
وی گفت: این محصولات به کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، افغانستان، روسیه، چین و آسیای میانه صادر شده است.