همایش بهداشت روان با حضور ۱۱۰ مربی مهدکودک در شهرستان آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،کارشناس اداره آموزش و پرورش شهرستان آباده گفت: همایش بهداشت روان با حضور ۱۱۰ مربی از ۳۸ مهد کودک با هدف ارتقای توان و مهارت مربیان در این شهرستان برگزار شد.
یوسفی افزود: سلامت روان، آموزش احیا کودکان و بیماریهای واگیردار از محورهای اصلی این همایش بود.
کارشناس اداره آموزش و پرورش آباده بیان کرد: آشنایی با کمکهای اولیه و بهداشت کودکان از موضوعاتی بود که در این همایش مربیان مهد کودکها با آن آشنا شدند.
همایش بهداشت روان با همکاری اداره آموزش و پرورش، جمعیت هلال احمر و مرکز بهداشت آباده برگزار شد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.