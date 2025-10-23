در آستانه ۲ آبان روز سپاهان ورزشکاران، قهرمانان و مسئولان باشگاه فرهنگی، ورزشی فولادمبارکه سپاهان با حضور در گلستان شهدای اصفهان با شهدا انقلاب و ایران اسلامی تجدید میثاق دوباره کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛در این مراسم قهرمانان ملی و بین المللی رشته‌های مختلف ورزشی، ورزشکاران رشته‌های تیمی و انفرادی در همه رده‌های سنی از نونهالان تا بزرگسالان باشگاه فولادمبارکه سپاهان همراه با مدیران و مسئولان این باشگاه حضور داشتند.

در حال حاضر باشگاه فولادمبارکه سپاهان به عنوان بزرگترین و پرافتخارترین باشگاه ورزشی در ایران و آسیا است.

هم اکنون این باشگاه در بیش از ۲۰ رشته ورزشی در سطح ملی و بین المللی فعالیت می‌کند و حدود ۲۰ هزار ورزشکار حرفه‌ای و سازمان یافته را تحت پوشش دارد و در یک دهه اخیر با داشتن ملی پوشان متعدد صد‌ها نشان ملی و بین المللی را در رقابت‌های ملی و بین‌المللی برای ایران عزیز به ارمغان آورده است.