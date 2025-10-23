پخش زنده
امروز: -
پیش بینی می شود با صدور مجوز صید میگو امسال ۸ هزار تن از این آبزی از سواحل جنوبی ایران صید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ صید میگوی سفید در صیدگاههای استان از امروز اول آبانماه با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوطه آزاد شد.
سرپرست ادارهکل شیلات خوزستان از آزادسازی صید میگوی سفید در صیدگاههای استان از اول آبانماه با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوطه تا اطلاع بعدی خبر داد.
سیدشریف موسوی گفت: بر اساس نتایج گشتهای تحقیقاتی و نمونهگیریهای انجامشده توسط پژوهشکده آبزیپروری آبهای جنوب کشور، صید میگوی سفید در صیدگاههای لیفه – بوسیف، خوریات واسطه و درویش برای شناورهای صیادی استان از اول آبانماه ۱۴۰۴ تا اطلاع بعدی آزاد اعلام میشود.
وی افزود: شناورهای متقاضی صید میگو موظف به رعایت کامل ضوابط فنی و بهداشتی هستند و مسئولان کنترل کیفی بر حسن اجرای مقررات نظارت خواهند داشت.
موسوی با اشاره به تقویم زمانبندی کمیته مدیریت صید استان تصریح کرد: مجوز صید برای لنجهای صیادی شهرستانهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر و هندیجان بهصورت یکسان ۱۰ یا ۱۱ روزه صادر میشود و برای قایقهای صیادی شهرستان هندیجان نیز مجوز ۷ روزه در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: هرگونه حمل و جابهجایی میگو توسط شناورهای فاقد مجوز صید میگو ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد و شناورهای متقاضی صید میگو موظف به رعایت کامل ضوابط فنی و بهداشتی هستند و مسئولان کنترل کیفی بر حسن اجرای مقررات نظارت خواهند داشت.
رییس سازمان شیلات از پیش بینی ۸هزار تن میگو از سواحل جنوبی ایران خبر داد و تأکید کرد: صید میگو نسبت به سال گذشته ۳۰۰ تن افزایش یابد.
سرپرست اداره کل شیلات خوزستان هدف از آزادسازی صید میگوی سفید را مدیریت پایدار ذخایر آبزی، بهرهبرداری بهموقع از منابع طبیعی و حمایت از معیشت صیادان استان عنوان کرد و اظهار داشت: تعیین زمان مناسب برای آغاز صید میگو بر پایه دادههای علمی و پایشهای میدانی، از کاهش کیفیت ذخایر و صید زودهنگام جلوگیری کرده و زمینه تداوم فعالیت اقتصادی جامعه صیادی در چارچوب اصول فنی و زیستمحیطی را فراهم میکند.