پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه کشورمان امروز با مهدیه اسفندیاری تبعه ایرانی بازداشت شده در فرانسه که دیشب به صورت مشروط آزاد شد، تلفنی گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز (پنجشنبه) اول آبانماه تلفنی با مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه که شب گذشته به صورت مشروط آزاد شد، گفتوگو کرد.
وی درخصوص بازگشت هر چه سریعتر این شهروند ایرانی به کشور ابراز امیدواری کرد.
سیدعباس عراقچی در این گفتوگوی تلفنی از آزادی این شهروند ایرانی ابراز خرسندی کرد و گفت: خدا را شکر میکنیم. شما هم روی مواضعتان خیلی محکم ایستادید.
وزیر امور خارجه افزود: انشاءالله شما را به زودی در ایران زیارت کنیم و بقیه مراحل انجام میشود و شما آنجا را ترک کنید.
مهدیه اسفندیاری هم بیان کرد: «خدا خیرتان بدهد. من هم در زندان هم برای مردم ایران و هم سربازان اسلام دعا میکردم.»
مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی بعد از ۲۳۵ روز بازداشت در زندانی در فرن فرانسه به اتهام حمایت از مردم فلسطین، شب گذشته (چهارشنبه) ۳۰ مهرماه با حکم قاضی فرانسوی به صورت مشروط آزاد شد.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه که دیشب از آزادی این شهروند ایرانی خبر داده بود، در گفتوگویی در این باره گفت: از طریق سفارت ایران در پاریس مطلع شدیم که قاضی پرونده مجوز آزادی مشروط خانم اسفندیاری را صادر کرده است. براساس این حکم ایشان از زندان به منزلی در بیرون زندان منتقل شد و تا زمان دادگاهش در آذرماه تحت نظر خواهد بود. این تحول را به عنوان قدم مثبت ارزیابی میکنیم و امیدواریم این وضع مقدمهای برای حکم آزادی ایشان در آینده نزدیک باشد.
وزارت امور خارجه از ابتدای بازداشت این شهروند ایرانی اقدامات زیادی را صورت داد از جمله ارسال یادداشت، طرح موضوع در نشست سخنگویی از سوی اسماعیل بقائی، احضار سفیر و کاردار فرانسه، مراجعه سفیر و کارمندان کنسولی سفارت ایران در پاریس به پلیس و رایزنی با وزارت خارجه فرانسه، اخذ وکیل آن هم با هماهنگی خانواده، تماس تلفنی و دیدار کنسولی، ملاقات خانواده اسفندیاری با معاون وزیر خارجه و بخش کنسولی وزارت خارجه، ملاقات سفیر ایران در پاریس با مهدیه اسفندیاری و ...
سیدعباس عراقچی رئیس دستگاه دیپلماسی ۲۰ شهریورماه در برنامه گفتوگوی ویژه خبری درباره مهدیه اسفندیاری گفته بود: فعالیتهای زیادی انجام شده و به نقطهای رسیدهایم که تبادل ایشان با زندانیان فرانسوی در ایران به مراحل پایانی خود رسیده و امیدوارم به زودی انجام شود. یکسری ترتیبات اجرایی دارد که باید انجام شود، این فقط دست وزارت امور خارجه نیست، چون هم قوه قضائیه و نهادهای امنیتی هم در آن درگیر هستند، هماهنگیها که انجام شود، ترتیبات اجرایی هم با دولت برای آن تعریف میشود، من امیدوارم در روزهای آینده انجام شود.