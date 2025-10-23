پخش زنده
امروز: -
بهنام سعیدی در سفر وزیر جهاد کشاورزی گفت:با تداوم وضعیت فعلی چند سال آینده شاهد از بین رفتن بخش وسیعی از مرکبات جنوب کرمان هستیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در سفر وزیر جهاد کشاورزی خواستار شد؛منطقه ویژه کشاورزی جنوب کرمان به صورت ویژه در اولویت ایجاد و احداث قرار گیرد
بهنام سعیدی، پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با وزیر جهاد کشاورزی که در شهر جیرفت برگزار شد با اشاره به وضعیت معیشتی و مشکلات کشاورزان جنوب کرمان گفت: منطقه جنوب با هشت شهرستان، جمعیتی بیش از هشت استان کشور دارد و با وجود خدمات گستردهای که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در این منطقه انجام شده، همچنان حجم محرومیتها بسیار بالا است.
وی با بیان اینکه زندگی مردم جنوب کرمان تکمحصولی و تنها متکی به کشاورزی است، افزود: با وجود تولید بیش از پنج میلیون تن محصول کشاورزی در این منطقه، عقبماندگیها چشمگیر است و بخش کشاورزی به دلیل نبود برنامهریزی منسجم با چالشهای جدی روبهرو است.
سعیدی، با اشاره به اینکه بازاریابی محصولات وظیفه کشاورزان نیست گفت: تأمین سوخت، نهادهها و شرایط فروش باید توسط دستگاههای مسئول انجام شود، اما متأسفانه در عمل این پشتیبانیها صورت نمیگیرد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد ضمن انتقاد از وضعیت کنونی بازار محصولات افزود: مشکلات امروز کشاورزان به حدی رسیده که پروندههای قضائی برای آنان تشکیل شده است و هزاران تن محصول از جمله پیاز این منطقه در روی زمین مانده و نابود شده و کشاورزان هیچ عایدی از زحمت خود ندارند.
وی عنوان کرد: طرح خرید تضمینی تنها به صورت ناقص اجرا شد و پول کشاورزان به طور کامل پرداخت نشد.
سعیدی، با اشاره به طرح خرید محصول از طریق GPS گفت: در حالی که نامه فوری در این زمینه صادر و به کشاورزان اطلاعرسانی شد، اما در ادامه اعلام کردند که اجرای طرح منتفی است.
وی افزود: در حوزه صنایع تبدیلی نیز جنوب کرمان از نبود زیرساختهای فرآوری رنج میبرد و کارخانههای وعده داده شده در جیرفت هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند.
وی گفت: با تداوم وضعیت فعلی چند سال آینده شاهد از بین رفتن بخش وسیعی از مرکبات جنوب کرمان به دلیل بیماری خواهیم بود و لازم است برای حمایت از کشاورزان این حوزه اعتباری ویژه در نظر گرفته شود.
سعیدی، عنوان کرد: جنوب کرمان حتی از داشتن کشتارگاه صنعتی دام و طیور نیز محروم است و شهرک خصوصی گلخانهای که برای جیرفت مطرح شده بود، باید هرچه سریعتر وارد فاز اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: کشاورزان باید پاسخهای دقیق و عملی از مسئولان بشنوند و این مطالبه بر زمین مانده مردم جنوب کرمان باید بهطور جدی در دستور کار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.