سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی
رئیس جمهور امروز به آذربایجانغربی سفر کرد و با نخبگان، فعالان اقتصادی و سیاسی این استان دیدار و تبادل نظر داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، امروز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ به استان آذربایجانغربی سفر کرد. در این سفر، دیدار با نخبگان، فعالان اقتصادی و سیاسی و حضور در جلسه شورای برنامهریزی استان از برنامههای اصلی بود.
عکاس: مسعود رشیدی و حمید اکبری
