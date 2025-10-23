برخورد وانت و پراید در کاشان یک فوتی و سه مصدوم داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس کاشان گفت: پس ازاعلام گزارشی از برخورد خودرو پراید و وانت در جاده آنتن کاشان به مرکز ارتباطات اورژانس این شهرستان، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های الغدیر و عوارضی از اورژانس ۱۱۵و آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

مهرداد فرزندی‌پور افزود: در این حادثه یک سرنشین کشته شده بود و سه مصدوم دیگربا کمک آتش نشانان رهاسازی و دو مصدوم با رضایت خود برای درمان به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.