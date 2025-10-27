پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز زنجان گفت: با اجرای طرحهای توسعه گازرسانی در ۶ ماهه اول سال، شمار انشعابات جدید گاز در استان از ۲۱۱۹ انشعاب گذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسعود صابری فر از نصب دوهزار و ۱۱۹ انشعاب جدید گاز در بهار و تابستان ۱۴۰۴خبر داد و افزود: با اقدامات انجام شده؛ تعداد انشعابات گاز در نقاط مختلف شهری و مناطق روستایی استان به ۲۱۸ هزار و ۹۶۹ علمک گاز افزایش یافت.
وی اظهار کرد: علمکهای نصبشده در ششماهه نخست امسال، زمینه اتصال پنجهزار و ۹۵۸ مشترک جدید گاز طبیعی را در استان فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت گاز زنجان افزود: با این اقدام، تعداد مشترکان گاز طبیعی در استان زنجان به ۴۳۳ هزار و ۲۱۵ مشترک افزایش یافته است.
صابریفر با اشاره به اجرای طرحهای توسعه گازرسانی در استان زنجان تصریح کرد: در بهار و تابستان امسالشرکت گاز، نزدیک به ۵۱ کیلومتر شبکهگذاری جدید در نقاط مختلف استان انجام شده است.
وی ادامه داد: از مجموع انشعابات نصبشده در این مدت، ۵۲۸ علمک در مناطق شهری و یکهزار و ۵۹۱ انشعاب نیز در روستاهای استان نصب شده است.
مدیرعامل شرکت گاز زنجان همچنین از اجرای ۸ هزار و ۲۲۶ کیلومتر شبکه توزیع و خطوط تغذیه در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: هم اکنون ۱۰۰ درصد خانوار شهری و ۹۷.۳ درصد خانوار روستایی استان زنجان از نعمت گاز طبیعی بهرهمند هستند.
صابریفر با تأکید بر رویکرد دولت در ایجاد زیرساختهای لازم برای رونق اشتغال و تولید پایدار تصریح کرد: از ۹۱۰ روستای دارای سکنه استان، تاکنون ۷۷۸ روستا از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدهاند و عملیات گازرسانی به ۹ روستای دیگر نیز در دست اجراست.
وی با اشاره به سختگذر بودن مناطق باقیمانده استان اظهار کرد: روستاهای باقیمانده عمدتاً در مناطق کوهستانی و صعبالعبور قرار دارند و به همین دلیل، اجرای عملیات لولهگذاری در مسیرهای سنگی و شیبدار این مناطق با دشواری چندبرابری در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت گاز زنجان با اشاره به برنامههای امسال شرکت گاز استان زنجان گفت: امسال ۲۳۴ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در زمینه گازرسانی به صنایع و جایگاههای سوخت اجرا خواهد شد.
صابری فر ادامه داد: همچنین پذیرش ۱۲ هزار و ۸۶ مشترک جدید خانگی، عمومی و صنعتی در مناطق شهری و روستایی، استفاده از کنتورهای ارتقا یافته، پایش مشترکین عمده و جزء و شناسایی مصارف نامتعارف، و تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات اندازهگیری با هدف کاهش هدررفت گاز طبیعی به میزان چهار میلیون مترمکعب، از مهمترین برنامههای این شرکت در سال ۱۴۰۴ است.