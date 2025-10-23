اتهام رئیس جمهور آمریکا به همتای کلمبیایی خود، روابط دو طرف را با بحران روبرو کرد. ترامپ همتای کلمبیایی خود، گوستاوو پترو، را به رهبری یک "کارتل مواد مخدر" متهم کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ یک اتهام سنگین... یک واکنش بی‌سابقه... و بحرانی که حالا روابط واشنگتن و بوگوتا را به نقطه جوش رسانده است. این بحران از یک اتهام شروع شد، وقتی که رئیس‌جمهور آمریکا، همتای کلمبیایی خود، گوستاوو پترو، را به رهبری یک "کارتل مواد مخدر" متهم کرد. اتهامی تند که با تهدید به لغو همکاری‌ها و تحریم‌های اقتصادی همراه شد. لحنی که یادآور بحران ونزوئلا بود.

اما کلمبیا این بار سکوت نکرد. در اقدامی کم‌سابقه، سفیر خود را از واشنگتن فراخواند و این سخنان را تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت ملی خود دانست. بوگوتا اعلام کرد برای دفاع از عزتش، تا عالی‌ترین مراجع بین‌المللی پیش خواهد رفت.

در این میان، کلمبیا تنها نمانده است. کشور‌های آزادیخواه آمریکای لاتین و ائتلاف بولیواری آلبا، با صدور بیانیه‌ای از دولت و ملت کلمبیا حمایت و سیاست‌های آمریکا را محکوم کردند. این ائتلاف، اقدامات واشنگتن را "نقض آشکار حاکمیت ملی" و تهدیدی برای صلح منطقه خواند.

باصداها:

گوستاو پترو: رئیس جمهور کلمبیا

نیکولاس مادورو: رئیس جمهور ونزوئلا