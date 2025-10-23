پخش زنده
جشنواره انار با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی و اقتصادی در منطقه بیشاپور کازرون برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: نخستین جشنواره انار این شهرستان با هدف رونق اقتصاد محلی، معرفی ظرفیتهای کشاورزی و گردشگری با حضور قشرهای مختلف مردم در بیشاپور برگزار شد.
فرهمند آقایی افزود: این جشنواره فرصتی برای جذب سرمایه گذاران منطقه، حمایت از باغداران و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات باغی این شهرستان است.
وی بیان کرد: معرفی انواع ارقام انار، غرفه محصولات فرآوری شده از انار (رب انار، آب انار و سس انار)، برگزاری کارگاههای آموزشی تغذیه و آفات از برنامههای این جشنواره بود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: این شهرستان با هزار و ۶۵۰ هکتار باغ انار و تولید ۴۸ هزار تن محصول یکی از قطبهای تولید انار در استان فارس است.
شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.