معاون وزیر راه و شهرسازی از روند اجرای طرح کریدور شمال استان و کنارگذر شهر رزن بازدید و مسائل و مشکلات این دو طرح را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این بازدید روند اجرای طرح کریدور شمال استان، چهار خطه شدن مسیر سه راهی اصله تا روستای کاج شهرستان درگزین، روستای پاینده تا شهر دمق و همچنین کنارگذر شهر رزن بررسی شد

طرح چهار خطه شدن مسیر سه راهی اصله تا کاج نیز به زودی فعال می شود.

عملیات اجرایی کنارگذر شهر رزن به طول ۹ کیلومتر در سال ۸۷ آغاز شده و ۶ کیلومتر از این طرح به بهره‌برداری رسیده است و ۳کیلومتر باقی مانده بیش از ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد و هم اکنون هم پیمانکاران در حال اجرای طرح هستند.

طول طرح کریدور شمالی استان همدان ۸۱ کیلومتر بوده و از سال ۸۹ تاکنون به شکل مرحله به مرحله و قطعه به قطعه این طرح انجام شده است.

از ۲۵ کیلومتر مسیر رزن به دمق ۵ کیلومتر آن باقی مانده است که این مسیر پیشرفت ۶۷ درصدی دارد.