

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان به میزبانی بحرین برگزار می‌شود و مسابقات والیبال ساحلی از ۲۸ مهر آغاز شد و تا ۴ آبان پیگیری می‌شود.

در مسابقات والیبال ساحلی پسران این بازی‌ها ۱۲ تیم حضور دارند که تیم ایران با تیم‌های چین، قزاقستان، عربستان سعودی، مالزی و مغولستان در گروه نخست همگروه است.

ماهان جهانی فر و ابوالفضل مرزبان ملی‌پوشان والیبال ساحلی ایران که در سه دیدار قبلی خود دو برد برابر مالزی و عربستان و یک شکست مقابل چین ثبت کردند، از ساعت ۱۴:۳۰ امروز در چهارمین دیدار خود به مصاف قزاقستان رفتند.

ملی پوشان جوان والیبال ساحلی ایران در این دیدار دو بر یک و با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۴، ۱۴ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۳ مغلوب حریف شدند.

تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه فردا (جمعه دوم آبان) در پنجمین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف مغولستان می‌رود.

در پایان مرحله گروهی چهار تیم برتر هر گروه به مرحله یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.