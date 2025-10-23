پخش زنده
امروز: -
تیم والیبال ساحلی کمتر از ۱۶ سال ایران در چهارمین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین نتیجه را به قزاقستان واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان به میزبانی بحرین برگزار میشود و مسابقات والیبال ساحلی از ۲۸ مهر آغاز شد و تا ۴ آبان پیگیری میشود.
در مسابقات والیبال ساحلی پسران این بازیها ۱۲ تیم حضور دارند که تیم ایران با تیمهای چین، قزاقستان، عربستان سعودی، مالزی و مغولستان در گروه نخست همگروه است.
ماهان جهانی فر و ابوالفضل مرزبان ملیپوشان والیبال ساحلی ایران که در سه دیدار قبلی خود دو برد برابر مالزی و عربستان و یک شکست مقابل چین ثبت کردند، از ساعت ۱۴:۳۰ امروز در چهارمین دیدار خود به مصاف قزاقستان رفتند.
ملی پوشان جوان والیبال ساحلی ایران در این دیدار دو بر یک و با امتیازهای ۲۱ بر ۱۴، ۱۴ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۳ مغلوب حریف شدند.
تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه فردا (جمعه دوم آبان) در پنجمین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف مغولستان میرود.
در پایان مرحله گروهی چهار تیم برتر هر گروه به مرحله یک چهارم نهایی صعود میکنند.