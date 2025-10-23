پخش زنده
کانال های بتنی پارچهای با هدف کاهش هدررفت آب در بردسکن ساخته می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت:کانالهای بتنی پارچهای میتوانند نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب قنوات ایفا کنند و موجب افزایش راندمان آبیاری و بهرهوری کشاورزی شوند. همچنین این اقدام گامی مهم در راستای مدیریت منابع آب و تقویت زیرساختهای کشاورزی شهرستان است.
مهدی مسروری افزود: کانال انتقال آب کشاورزی با بتن پارچهای برای نخستین بار در شهرستان و بهصورت الگویی در سطحی به طول ۱۱۰۰ متر مربع اجرا خواهد شد و خدمات آن بهصورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.