به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت:کانال‌های بتنی پارچه‌ای می‌توانند نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب قنوات ایفا کنند و موجب افزایش راندمان آبیاری و بهره‌وری کشاورزی شوند. همچنین این اقدام گامی مهم در راستای مدیریت منابع آب و تقویت زیرساخت‌های کشاورزی شهرستان است.

مهدی مسروری افزود: کانال انتقال آب کشاورزی با بتن پارچه‌ای برای نخستین بار در شهرستان و به‌صورت الگویی در سطحی به طول ۱۱۰۰ متر مربع اجرا خواهد شد و خدمات آن به‌صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.