تجلیل از نشانگرهای برتر ارتش و تغییر رویکرد جذب نیرو
فرمانده گروه ۹۹ پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم تجلیل از “نشانگرهای برتر” از تغییر روش این نیرو در جذب نیرو از استخدام عمومی به فرآیند استعدادیابی با همکاری آموزش و پرورش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سرتیپ دوم ستاد بهزاد پرتوی خاقان، فرمانده گروه ۹۹ پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مراسم تجلیل از فعالان حوزه آموزشی استان مرکزی، گفت: بر اساس سند چشمانداز، ایران کشوری امن، مستقل، مقتدر است و باید هر چه بیشتر به سمت استقلال، اقتدار و برخورداری از سامانههای دفاعی مبتنی بر بازدارندگی کامل با پیوستگی حکومت و مردم حرکت کند و همه مسئولان باید در این راستا گام بردارند.
وی با تشریح رویکردهای نوین نیروی زمینی، اعلام کرد: فرآیند جذب نیرو در نیروی زمینی ارتش از استخدام به صورت عام، به عضویابی و گزینش تغییر یافته است. این رویکرد جدید که با همکاری فعال آموزش و پرورش پیش میرود، با هدف استعدادیابی دقیق و بهکارگیری ظرفیتهای بالقوه در جهت تقویت سامانه دفاعی کشور طراحی شده است.
فرمانده گروه ۹۹ پدافند هوایی هدف از برگزاری این نشست را آشناسازی نیروهای آموزشی و پرورشی استان شامل مدیران دبیرستانها و هنرستانها با رویکردهای جدید نیروی زمینی ارتش عنوان کرد.
وی با اشاره به پتانسیلهای منطقه، افزود: استان مرکزی همواره شاهد مردان ایثارگر و مقاوم بوده است و باید از ظرفیتهای نظامی بالای این استان در ساختارهای دفاعی بهرهبرداری شود.
پرتوی خاقان در پایان تاکید کرد: فرآیند جذب نیرو از طریق تاسیس دفتر حوزه یابی و گزینش در استان دنبال میشود.
و او در پایان ابراز امیدواری کرد که جوانان استان مرکزی حضور پررنگی در عرصه خدمت در ارتش داشته باشند.