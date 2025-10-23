پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از توقیف یکدستگاه خودروی شوتی و کشف ۲ هزار و ۴۱۰ ثوب لباس فاقد مدارک مثبته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ حسین بدری با بیان اینکه قاچاق کالا یکی از مهمترین عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی و افزایش مشاغل کاذب در جامعه محسوب میشود گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با جرائم اقتصادی، گامی موثر در حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاران است.
وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و هماهنگی قضایی، یکدستگاه خودرو پژو شوتی حامل بار قاچاق را توقیف و در بازرسی از آن ۲ هزار و ۴۱۰ ثوب لباس خارجی فاقد اسناد مثبته کشف کردند.
سرهنگ بدری با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای مکشوفه را بیش از ۵ میلیارد ریال برآورد کردهاند، از مردم خواست: برای حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان، در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری نموده و هرگونه اخبار و اطلاعات مشکوک در این زمینه رابه شمارههای ۱۱۰ یا ۰۹۶۳۰۰ اعلام دارند.