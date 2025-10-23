

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی مهرابی نماینده دسته ۶۰ کیلوگرم تیم ملی بوکس ایران، در نخستین مبارزه خود مقابل ساهیل دوهام از هند به برتری قاطع ۵ بر صفر دست یافت و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

مهرابی که اردیبهشت ماه امسال عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورده بود، در مرحله یک چهارم نهایی آن رقابت‌ها مقابل این حریف هندی که نایب قهرمان آسیاست پیروز شده بود و حالا برای دومین بار او را شکست داد.



امیرعلی مهرابی در مرحله بعدی باید به مصاف کنشین ساکونو از ژاپن برود.