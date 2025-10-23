شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در نامه این شورا به وزارت‌خانه‌های جهاد، صمت و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تصریح شده است که قیمت گندم دوروم ۱۰ درصد بالاتر از قیمت گندم معمولی خواهد بود.

طبق این مصوبه، منابع مورد نیاز حق بیمه پایه سهم کشاورز بر اساس بیمه‌نامه‌های صادره از طرف صندوق بیمه محصولات کشاورزی مستقل از قیمت مصوب گندم و از محل ردیف اعتبار خرید تضمینی گندم از سوی دولت تأمین و همزمان با پرداخت مطالبات گندمکاران، مطابق لیست ارسالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، به حساب این صندوق واریز می‌شود.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شده است که منابع مورد نیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و منابعِ در اختیار، تأمین کند.