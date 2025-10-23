فرمانده انتظامی تبریز از دستگیری جاعل حرفه‌ای که با ۲۰ برگ سند تک برگ جعلی حدود ۴۸ هزار متر مربع زمین‌های تجاری و مسکونی را به نام خود کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ محمد نعمتی اظهار داشت:برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی و گزارش مردمی مبنی بر اینکه فردی با عناوین مختلف و با جعل و کلاهبرداری اقدام به تهیه سند ملکی خرید و فروش می کند در دستور کار ماموران کلانتری ۱۸ شهرک امام قرار گرفت.

وی افزود:ماموران پس از بررسی موضوع و تحقیقات پلیسی فرد جاعل را در کمترین زمان ممکن دستگیر و به کلانتری دلالت می‌دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های پلیسی به تهیه ۲۰ برگ سند جعلی املاک در حدود ۴۸ هزار متر مربع زمین اعتراف کرد افزود: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل پلیس آگاهی آذربایجان شرقی گردید.