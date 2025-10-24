پخش زنده
یک دستگاه تریلی حامل سه هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت فاقد مجوز در جهرم توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،جانشین فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس راه جهرم به شیراز در یک عملیات مشترک با ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جاده به یک دستگاه تریلی تانکر حمل سوخت مشکوک شدند.
سرهنگ علی محمدی فرد افزود: پس از توقیف خودرو در بررسیها مشخص شد این خودرو حامل ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و غیر قانونی بوده است.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان جهرم بیان کرد: در این خصوص یک متهم دستگیر شد و روانه دادسرا شد.