به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،جانشین فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس راه جهرم به شیراز در یک عملیات مشترک با ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جاده به یک دستگاه تریلی تانکر حمل سوخت مشکوک شدند.

سرهنگ علی محمدی فرد افزود: پس از توقیف خودرو در بررسی‌ها مشخص شد این خودرو حامل ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و غیر قانونی بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان جهرم بیان کرد: در این خصوص یک متهم دستگیر شد و روانه دادسرا شد.