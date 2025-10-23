



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در بیست و دومین دوره المپیاد ملی مهارت در اصفهان، بیش از ۷۰۰ نخبه مهارتی از سراسر ایران در ۳۸ رشته تخصصی گرد هم آمدند، مازندران با حضور ۳۱ شرکت‌کننده در ۲۶ رشته خوش درخشید و با اقتداری کم‌نظیر، ۲۱ مدال رنگی و دیپلم افتخار را از آن خود کرد.

ثمره این حضور غرورآفرین، کسب ۱۴ مدال طلا، نقره، برنز و ۷ دیپلم افتخار بود؛ افتخاری که برای نخستین بار، عنوان پرمدال‌ترین در ادوار گذشته را نصیب استان کرد.





علیرضا فیروزی تبار در رشته CNC مدال طلا، آریا کمالی مقدم در رشته نقاشی و دکوراسیون مدال طلا، کیارش عدالت در رشته آشپزی مدال نقره، محسن کیا مراد گلینی در رشته اتصالات چوبی مدال نقره، امیر محمد مولائی در رشته طراحی مهندسی مکانیک مدال نقره، ابوالفضل ولی پناه فیروزجائی در رشته فناوری طراحی صنعتی مدال نقره، زینب سلیم پور در رشته گل آرایی مدال نقره، سید ابوالفضل حسینی کردخیلی در رشته لوله کشی و اجرای سیستم گرمایشی مدال نقره، علی باقری در رشته تاسیسات الکتریکی مدال برنز، سید محمدحسین موسوی در رشته جوشکاری مدال برنز، آراد امیدی و محمدطا‌ها قاسمی در رشته رباتیک تیمی مدال برنز، طا‌ها شاملی در رشته فناوری‌های وب مدال برنز، رضا امیری در رشته کاشیکاری دیوار و کف مدال برنز را کسب کردند.

ایلیا جواهری مجاوری در رشته پیرایش مردانه، محمدپارسا حاج حسینعلی لو در رشته سرویس و نگهداری هواپیما، زینب فضلی در رشته فناوری مد (خیاطی)، امیر رضا ریاحی در رشته فناوری‌های وب، امیرمحمد محمودی در رشته کنترل صنعتی، سید امیرحسین فلاحتی در رشته فناوری طراحی وب، امیر مهدی رضائیان جویباری در رشته صافکاری خودرو نیز دیپلم افتخار دیپلم افتخار بیست و دومین دوره المپیاد ملی مهارت را بدست آوردند.