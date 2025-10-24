به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان ارسنجان گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده، به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار انجیر که کنار جاده پارک بود مشکوک شدند و آن را مورد بررسی قرار دادند.

سرهنگ محمد ایگدر افزود: در بازرسی از این خودرو ۴۷ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک که در کارتن‌های حامل انجیر جاسازی شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ارسنجان بیان کرد: تلاش برای دستگیری راننده و قاچاقچی مواد مخدر ادامه دارد.

شهرستان ارسنجان در شمال شرق فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.