سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: حقوق معلمان حقالتدریس نیز همچون سایر معلمان بهصورت ماهانه پرداخت میشود.
علی فرهادی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، از پرداخت پرداخت مطالبات ۲۳ هزار معلم خبر داد و اظهار کرد: از این پس حقوق معلمان حق التدریس هم ماهانه پرداخت میشود.
وی با اشاره به تغییر در آییننامه رتبه بندی معلمان، ادامه داد: مطابق آییننامه رتبهبندی جدید، شاهد معلم بدون رتبه نخواهیم بود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: معلمانی که از مسیرهای مشخص جذب شده و حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند، از بدو خدمت حداقل رتبه «آموزشیار معلم» را کسب میکند.
وی با بیان اینکه این رتبهبندی شامل معلمان آموزشی، مربیان پرورشی، آموزگاران و هنرآموزان هنرستانها میشود، خاطرنشان کرد: کسانی که رسته کاریشان آموزشی و فرهنگی است، اما در موقعیتهای اداری مشغول به کار هستند، شامل رتبهبندی میشوند، اما شامل کسانی که رسته شغلیشان اداری است، نمیشود.