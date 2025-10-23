مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی سازمان منطقه آزاد کیش از اعلام ضوابط واردات خودروی سواری اشخاص حقیقی و حقوقی به کیش خبر داد.

اعلام ضوابط جدید واردات خودروی اشخاص حقیقی و حقوقی به کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدی ذوقی، افزود: با اجرای مصوبه هیئت دولت، فرایند واردات خودرو در کیش با حذف ثبت آماری، سقف ارزش و انحصار وارد مرحله جدیدی شده است.

او افزود: شهروندان و فعالان اقتصادی می‌توانند بدون محدودیت ارزش، ثبت آماری و انحصار نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

ذوقی خاطرنشان کرد: با این مصوبه نقطه عطفی در سیاست‌های وارداتی منطقه آزاد کیش ایجاد شده است.

مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: براساس ضوابط اعلام‌شده، واردات خودرو‌های بنزینی، هیبریدی و برقی با رعایت الزامات استاندارد‌های ملی و بین‌المللی، ارائه گواهی اسقاط و تعهد خدمات پس از فروش امکان‌پذیر است.

مهدی ذوقی گفت: واردات خودرو‌های ساخت ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی ممنوع است.

او افزود: ایجاد شفافیت، رفع انحصار و تسهیل دسترسی ساکنان و فعالان اقتصادی به خدمات واردات خودرو از اهداف این مصوبه اخیر هیئت دولت است.

متقاضیان واردات خودرو برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند راهنمای ضوابط واردات خودروی سواری به جزیره کیش را از اینجا و تایید نوع خودرو سبک وارداتی را از اینجا مطالعه کنند.