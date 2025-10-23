



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد که در شیراز برگزار شد، پنج واحد تولیدی و خدماتی از استان فارس به عنوان برگزیدگان استانی و ملی معرفی شدند.

به گفته‌ی اشتری، معاون توسعه منابع، مجلس و حقوقی سازمان ملی استاندارد، در ارزیابی انجام‌شده از واحد‌های تولیدی سراسر کشور، ۳۱ شرکت به عنوان واحد برتر شناخته شدند که از این میان، دو شرکت تولیدی و یک شرکت خدماتی از استان فارس در سطح ملی انتخاب شده‌اند. همچنین دو واحد دیگر از فارس نیز در سطح استانی مورد تقدیر قرار گرفتند.

اشتری با اشاره به اینکه انتخاب شرکت‌های برتر بر اساس شاخص‌های تخصصی و ارزیابی‌های دقیق انجام می‌شود، افزود: تنها واحد‌هایی که حداقل معیار‌های استاندارد را کسب کنند، در فهرست برگزیدگان قرار می‌گیرند.