رئیس سازمان تعاون روستایی کشوردر جیرفت گفت:درخواست خرید پیاز تضمینی در جنوب کرمان عملیاتی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمد رضا طلایی رئیس سازمان تعاون روستایی کشور، ظهر پنجشنبه در نشست با کشاورزان جنوب کرمان که با حضور وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان جیرفت برگزار شد اظهار داشت: درخواست خرید پیاز تضمینی در جنوب کرمان به فاصله دو روز پس از درخواست نماینده مردم جیرفت عملیاتی شد.
وی با اشاره به وجود مشکلات و مباحث متعدد در روند خرید پیاز افزود: امسال هفت مرکز خرید پیاز راهاندازی شد و توان ما در حدی بود که محصول در کوتاهترین مسیر تحویل گرفته شود.
وی تصریح کرد: میزان سطح زیر کشت باقیمانده در زمین در قالب طرح استمرار با ثبت GPS مشخص شد، اما به دلیل الزامات قانونی اجرای کامل آن به تصویب نرسید و انجام این طرح بهطور کامل در سالهای آینده محقق خواهد شد.
طلایی، از پرداخت ۷۳ درصد مطالبات کشاورزان خبر داد و گفت: مابقی مطالبات کشاورزان بزودی پرداخت میشود.
رئیس سازمان تعاون روستایی افزود: در تسهیلات بانک کشاورزی مشکلی وجود ندارد، اما به دلیل بدهکاری برخی کشاورزان به بانکها، تسهیلات از طریق صندوق ایران پرداخت میشود