

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جانشین سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ماه در آیین افتتاح مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه علم و فناوری مازندران در بهشهر گفت: کار‌های عمرانی در این دانشگاه براساس برنامه در حال اجرا و ایجاد دانشکده‌های جدید متناسب با نیاز کشور و منطقه نیز در دست انجام است.

جهانبخش دانشیان با بیان اینکه مشکلات زیرساختی دانشگاه به صورت دائم رصد و اقدام می‌شود افزود: رفع کمبود‌ها نیازمند تدبیر دقیق و برنامه ریزی منسجم است

.

وی افزود: ساخت خوابگاه دانشجویی متاهلین در راستای اجرای سیاست جوانی با قوت در دستور کار وزارت علوم است و دانشگاه علم و فناوری مازندران نیز در این زمینه کار‌های خوبی انجام داد.





حمیدرضا حسن آبادی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم نیز گفت: ۱۱۵ دانشگاه سراسری کشور مرکز مشاوره دارند و خیران نیز می‌توانند برای تجهیز آن‌ها کمک کنند.





رییس دانشگاه علم و فناوری مازندران با بیان اینکه ۲ هزار و ۷۰۰ دانشجو در دانشگاه علم و فناوری مازندران مشغول تحصیل هستند، گفت: مرکز مشاوره و بهداشت سلامت روان در ۴۵۰ متر مربع بهره برداری شد و قرار است واحد‌های صنفی و رفاهی نیز در مجاورت این مرکز فعال شوند.





احمدرضا ربانی افزود: خوابگاه دانشجویی در حال ساخت است و نخسیتن گروه دانشجویان دختر امسال در خوابگاه دانشگاه مستقر می‌شوند.