پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران گفت: نمایشگاه صنعت لوازم خانگی امروز دیگر فقط محلی برای عرضه کالا نیست، بلکه به بستری برای سیاستگذاری صنعتی، تبادل دانش، انتقال فناوری و معرفی آخرین نوآوریهای این صنعت تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای صدیف بیک زاده در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی افزود: این نمایشگاه، در مقایسه با دوره قبل رشد قابل توجهی داشته و امروز به زیر ساخت( پلتفرمی) ملی برای تبادل فناوری، سیاستگذاری صنعتی و توسعه همکاریهای بینالمللی تبدیل شده است.
سرپرست شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی با اشاره به حضور گسترده شرکتها گفت: در این دوره، ۲۳۵ شرکت داخلی و ۳۰ شرکت خارجی از کشورهای مختلف در نمایشگاه شرکت کردهاند. این میزان مشارکت نشاندهنده رشد اعتماد و انگیزه تولیدکنندگان برای نمایش توانمندیهای داخلی و همکاریهای بینالمللی است.
بیکزاده افزود: در این نمایشگاه، واحدهای مطرح و برندهای بزرگ کشور حضور فعال دارند و نقش مؤثری در جهتدهی بازار و ارتقای کیفیت تولید ایفا میکنند.
بیک زاده با اشاره به جهتگیری جدید برگزاری این رویداد گفت: امسال تلاش کردهایم با توسعه خدمات نمایشگاهی و حمایت از حضور واحدهای تولیدی، زمینهای فراهم کنیم تا صنایع کوچک، متوسط و بزرگ کشور به سمت لبه فناوری و نوآوری حرکت کنند.
سرپرست شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی تأکید کرد: با استمرار این روند، نمایشگاه میتواند نقشی کلیدی در خلق تقاضای داخلی و خارجی برای تولیدکنندگان ایرانی ایفا کرده و مسیر رشد صادرات این صنعت را هموار کند.