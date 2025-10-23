وزیر جهاد کشاورزی که با هدف بررسی آخرین وضعیت بخش کشاورزی به جنوب استان کرمان سفر کرده، وارد شهرستان رودبار جنوب شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این سفر، وزیر جهاد کشاورزی به همراه استاندار کرمان، نماینده شش شهرستان جنوبی استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و محلی، از دومین مرکز استاندارد تولید بذر گندم اصلاح‌شده کشور و بزرگ‌ترین مرکز تولید بذر در جنوب کرمان بازدید کرد.

مدیر این مرکز در جریان بازدید اظهار داشت: مرکز تولید بذر گندم جنوب کرمان دومین مرکز استاندارد تولید بذر در کشور است که در آن بذرهای هسته بذری، پرورشی، مادری و گواهی‌شده تولید می‌شود.

صالحی افزود: امیدواریم این سفر و توجه ویژه مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی، گامی مؤثر در جهت رفع مشکلات کشاورزان جنوب کرمان و ارتقای تولیدات کشاورزی منطقه باشد.