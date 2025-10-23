پخش زنده
نماینده مردم مهاباد در مجلس شواری اسلامی گفت تحقق عدالت آموزشی نیازمند هوشمندسازی مدارس، کتابخانهها و آزمایشگاههای مجهز است و ساخت مدرسه تنها بخشی از راه حل محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه توسعه عدالت آموزشی استان آذربایجان غربی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با تاکید بر اینکه تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم صرفا با ساخت مدرسه امکانپذیر نیست، گفت: باید به هوشمندسازی مدارس، تجهیز کتابخانهها و ایجاد آزمایشگاهها نیز توجه ویژه شود.
سلام ستوده اظهار داشت: هماکنون سه هزار کلاس درس تخریبی در استان وجود دارد و بسیاری از مدارس به تجهیزات کمکآموزشی نیازمندند.
وی افزود: از نظر سرانه فضای آموزشی، آذربایجانغربی در رتبه سیام کشور قرار دارد و هنوز در برخی مدارس، کلاسهایی با بیش از ۳۵ دانشآموز فعالیت میکنند.
نماینده مهاباد درباره برنامههای مدرسهسازی گفت: در قالب نهضت مدرسهسازی، ساخت ۲۸۷ طرح آموزشی با بیش از هزار و ۶۰۰ کلاس درس آغاز شده که از این تعداد، ۱۰۰ طرح با ۸۰۰ کلاس با مشارکت خیرین در حال ساخت است.
وی همچنین به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش اشاره کرد و خواستار جذب نیروهای حقالتدریس و سرباز معلمان برای کاهش این مشکل شد.
ستوده تاکید کرد: لازم است برنامه ملی هوشمندسازی مدارس در مناطق محروم تدوین شود تا ضمن حذف مدارس کانکسی، مدارس به تجهیزات آموزشی و فناوریهای نوین مجهز گردند.
همچنین در این جلسه، با دستور رئیس جمهور دو طرح آموزشی در استان افتتاح شد؛ هنرستان ۲۱ کلاسه شهدای ارومیه که در زمینی به مساحت هزار مترمربع ساخته شده و با سرمایهگذاری ۲۲ هزار میلیارد ریال، ظرفیت تحصیل سه هزار و ۶۰۰ دانشآموز را فراهم کرده است.
مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای اقتدار مهاباد نیز در محله سیدآباد این شهر و بر زمینی به مساحت هزار و ۷۵۰ مترمربع احداث شده که برای آن ۵۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.