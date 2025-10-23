نتایج هفتمین المپیاد ورزشی تری ا تلون استعداد‌های برتر زیر ۱۶ سال کشور در جزیره هرمز اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرپرست هئیت تری اتلون هرمزگان گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۹۶ ورزشکار از ۲۳ استان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال برگزار شد.

حسین زارعی با اشاره به اینکه مسابقات به صورت انفرادی و تیمی است افزود: این مسابقات در سه بخش ۷۵۰ متر شنا، ۲۰ کیلومتر دوچرخه سواری و ۵ کیلومتر دو برگزار شد.

وی گفت: در پایان در مسابقات تیمی تیم اصفهان اول، تیم کردستان دوم و تیم قزوین مقام سوم به خود اختصاص داد.

سرپرست هئیت تری اتلون هرمزگان افزود: در مسابقات انفرادی نیز پارسا صیام پور از اصفهان نفر اول، امیر علی مساعلی از اصفهان نفر دوم و روهام برازی از استان کردستان مقام سوم به خود اختصاص دادند.