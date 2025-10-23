پخش زنده
دبیر کمیسیون انرژی مجلس گفت: بیش از ۳۰ هزار مگا وات در حوزه برق کشور ناترازی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، امید کریمیان در بازدید از کارخانه کنسرو تن ماهی در بندرعباس افزود: کارخانجات کشور با وجود ناترازیها خط تولید و اشتغال خود را حفظ و برای معیشت جامعه تلاش کردند.
وی با اشاره به تلاش دولت و همکاری مجلس برای تامین انرژی مصرف خانوارها در دورترین نقاط کشور گفت: منابع خدادادی زیادی در کشور وجود دارد و باید از منابع به درستی استفاده شود.
دبیر کمیسیون انرژی مجلس گفت: در کشور بیش از ۳۰ هزار مگا وات ناترازی برق داریم که برای تولید این میزان برق به بیش از ۲۵ میلیارد دلار اعتبار نیاز است.
کریمیان افزود: در نیروگاه حرارتی بندرعباس بیش از هزار و ۳۰۰ مگاوات و در نیروگاه خلیج فارس نیز دو هزار و ۹۰۰ مگا وات برق تولید میشود.
وی با اشاره به اینکه هرمزگان استان ویژهای در کشور است گفت: در هرمزگان صنایع زیادی وجود دارد و بیش از سه هزار و ۴۰۰ مگاوات برق مصرف میشود که در مواقع پیک بار میزان مصرف برق بیشتر از تولید آن است.
دبیر کمیسیون انرژی مجلس افزود: امیدواریم که با استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و طرحهایی که دولت دارد بتوانیم مشکل ناترازی برق را رفع کنیم.
کریمیان گفت: دولت و مجلس همکاری بسیار مناسبی برای رفع مشکل ناترازیها دارند و باید این مشکل رفع شود چرا که اگر برق صنایع قطع شود چرخه صنعت نمیچرخد و افراد زیادی بیکار میشوند.
مشاور فنی مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: برای جبران ناترازی ها، دولت در نظر دارد در کشور بیش از۱۰ تا ۱۵ هزار مگا وات انرژی خورشیدی را وارد مدار کند.
مصطفی طبیبی افزود: در هرمزگان ۱۵ مگاوات انرژی خورشیدی وجود دارد که وارد مدار میشود و ۲ هزار مگا وات نیز انرژی خورشیدی خانگی تولید میشود.
مشاور فنی مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: ۲۲ خواستگاه نیروگاه خورشیدی در استان هرمزگان شناسایی شده و به زودی عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
طبیبی افزود: مجموع بار مصرفی شهرک صنعتی هرمزگان ۲۵ مگا وات است در حالی که یکی از صنایع فولادی استان بیش از ۲۵۰ مگا وات برق مصرف میکند. این بازدیدها در جهت بررسی مشکلات کارخانجات و صنایع تولیدی شهرکهای صنعتی هرمزگان در بحث ناترازی انرژی بود.