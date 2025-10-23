مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام گفت: در نیمه نخست سال جاری سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راه‌های استان خط‌کشی شده است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «سیدزاهدین چشمه‌خاور» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر_خط از راه‌های استان با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی خط‌کشی شده است.

وی با اشاره به نصب شش‌هزار و ۵۰۰ تابلو و علائم ایمنی در سطح جاده‌های استان افزود: در این مدت همچنین ۳۶۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی در محور‌های مواصلاتی ایلام نصب شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام ادامه داد: علاوه بر این اقدامات، در نیمه نخست سال جاری ۱۲ کیلومتر نیوجرسی در محور‌های پرتردد استان نصب و یک کیلومتر روشنایی نیز در برخی مسیر‌ها ایجاد شده است.