خطکشی ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راههای استان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام گفت: در نیمه نخست سال جاری سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راههای استان خطکشی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سیدزاهدین چشمهخاور» مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر_خط از راههای استان با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی خطکشی شده است.
وی با اشاره به نصب ششهزار و ۵۰۰ تابلو و علائم ایمنی در سطح جادههای استان افزود: در این مدت همچنین ۳۶۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی در محورهای مواصلاتی ایلام نصب شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام ادامه داد: علاوه بر این اقدامات، در نیمه نخست سال جاری ۱۲ کیلومتر نیوجرسی در محورهای پرتردد استان نصب و یک کیلومتر روشنایی نیز در برخی مسیرها ایجاد شده است.