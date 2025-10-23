به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد مهدی برومندی در آیین دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران که امروز در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: ۲۵ درصد بازار جهانی خرما در دست ایران است و همچنین ۱۸ درصد تولید جهانی خرما و رتبه اول صادرات خرما در اختیار ایران است.

وی افزود: ما در سال ۱۴۰۲، ۳۹۰ تن هزار خرما صادر کردیم و در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۴۳۰ هزار تن افزایش پیدا کرده که این به معنای روند مثبت صادرات در چند سال اخیر است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرما یک محصول مهم و مقدس برای ما است، ادامه داد: ما ۳ میلیون هکتار باغ در ایران داریم و حدود ۲۶ میلیون محصول باغبانی تولید می‌کنیم. ۲۸ هزار هکتار گلخانه در کشور داریم و ۳۸ درصد اشتغال بخش کشاورزی در حوزه باغبانی است.

برومندی بیان کرد: بخش باغبانی حداکثر ۲۰ میلیارد متر مکعب از منابع آبی مصرف می‌کند و با این میزان مصرف حدود ۴.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی در این بخش داریم.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما علاوه بر تولید کشاورزی و تامین غذای مردم، به ۸.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات کشاورزی دست پیدا کردیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در وزارت جهاد کشاورزی تلاش کردیم تا مسیر صادرات را تسهیل کنیم و وزیر دستور داد تا هیچ تصمیمی بدون حضور بخش خصوصی گرفته نشود و تصمیمات را با بخش خصوصی به اشتراک بگذاریم، اما باید هوای مردم خود را نیز داشته باشیم.