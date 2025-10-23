پخش زنده
معاون بهرهبرداری از محدودههای ترافیکی سازمان حمل و نقل و ترافیک گفت: سهمیه ۲۰ روزه تردد پاییزی تهرانیها به آبان و آذر منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آرش رسا ایزدی، گفت: طرح کنترل آلودگی هوا از قبل وجود داشته و همچنان در حال اجراست. در مهر امسال به منظور مدیریت ترافیک در زمان بازگشایی مدارس، محدودیتهایی برای تردد در این محدوده اعمال شده بود.
وی افزود: بنا به مصوبه شورای ترافیک شهر تهران، سهمیه ۲۰ روز تردد مجاز فصل پاییز در محدوده طرح آلودگی هوا برای شهروندان تهرانی در مهر قابل استفاده نبوده و این سهمیه به ماههای آبان و آذر منتقل شده است.