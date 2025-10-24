برداشت و خشک کردن سنتی آلو در خور

شهر توریستی، ییلاقی خور که به دلیل وجود خانههای پلکانی و بافتی قدیمی به ماسوله خراسان بزرگ نیز شهرت دارد، از توابع شهرستان زبرخان و در کوهپایههای بینالود واقع است. شهرت باغداری این شهر به علت وجود دهها هکتار باغ آلوی آن است که این شهر را به پایتخت آلوی ایران و شهر بامهای طلایی کشورمان معروف کرده است و هر ساله در مهرماه، که فصل برداشت میوه آلو میرسد، بیشتر مردم این منطقه، از پیر و جوان و زن و مرد مشغول چیدن آلو، پوست کندن و خشک کردن سنتی آن میشوند.
عکاس :محسن رحیمی عنبران
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ - ۰۹:۱۶