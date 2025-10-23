کارگاه حقوقی مدیران و مربیان ورزشی در قم برگزار شد
کارگاه حقوقی مدیران و مربیان ورزشی با حضور مسئولان قضایی، ورزشی و فرهنگی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛
همزمان با هفته تربیت بدنی کارگاه «حقوق و مسئولیتهای مدیران و مربیان ورزشی» با هدف ارتقای آگاهی حقوقی فعالان حوزه ورزش، به همت مرکز تربیتبدنی سپاه قم و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم برگزار شد.
در این نشست تخصصی که در سالن دادگستری استان قم برگزار شد،سعید کاویانی معاون اجتماعی دادگستری استان، زهره فلاح کارشناس حقوقی دادگستری و سعید اصفهانیمقدم وکیل پایهیک دادگستری بهعنوان سخنران حضور داشتند.
همچنین باقری رئیس هیئت فوتبال استان قم، سرهنگ پاسدار میثم کوهی مسئول تربیتبدنی سپاه قم و حمیدرضا داوودی معاون سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم نیز در این برنامه شرکت کردند.